¡DE LOCOS! Jugador que milita en América se vuelve el máximo goleador de Países Bajos

Memphis Depay escribió una página histórica en la selección de Países Bajos al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del combinado neerlandés durante la victoria por 3-2 ante Lituania en la jornada de clasificación de la UEFA para la Copa del Mundo. En el duelo Depay abrió el marcador y firmó el tanto decisivo que le permitió superar la cifra previa.

¿A quién superó Memphis Depay como máximo goleador de los Países Bajos?

Con las anotaciones en ese partido, Depay alcanzó un total de 51 tantos que supera los 50 goles que ostentaba Robin Van Persie, y se sitúa ya en la cima histórica del palmarés goleador de la Oranje. El logro no solo refleja su olfato frente al arco, sino también la constancia de un delantero que ha sido referencia ofensiva del equipo durante gran parte de la última década.

¿En qué partido Memphis Depay se volvió el máximo goleador de los Países Bajos?

El partido en Kaunas fue caótico, debido a que los neerlandeses tomaron ventaja temprano gracias a Depay, vieron cómo Lituania igualaba el marcador y, finalmente, el delantero del Corinthians (club donde milita actualmente) cabeceó el gol de la victoria en el segundo tiempo. Su doblete en el encuentro le otorgó además protagonismo en la fase de clasificación, donde pelea por ser de los máximos anotadores del torneo.

La repercusión del hito fue inmediata, ya que compañeros, ex jugadores y medios internacionales destacaron la gesta y Depay se mostró orgulloso en declaraciones posteriores, señalando la influencia de generaciones anteriores y agradeciendo el apoyo del grupo. Para la selección naranja, el récord ratifica que cuenta con un delantero con capacidad para definir en momentos clave, un activo valioso de cara a las próximas fases de competición.

Más allá del número, la marca abre debates sobre la evolución del goleador clásico en la era moderna, donde la polivalencia y el juego asociativo pesan tanto como la cifra pura, pero en lo inmediato, Depay puede celebrar un título personal que lo coloca entre las grandes figuras de la historia del fútbol neerlandés.

