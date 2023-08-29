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Ver gratis Al-Nassr vs Al-Shabab EN VIVO | Liga Árabe

El encuentro entre Al-Nassr ante Al-Shabab, correspondiente a la Fecha 4 de la Liga de Arabia Saudita, lo puedes disfrutar por Azteca Deportes Network

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Al-Nassr

Escrito por: Oscar Rodríguez

Las emociones de la Liga de Arabia Saudita se encuentran en la señal de Azteca Deportes. El partido de la Jornada 4 del certamen de Medio Oriente entre Al-Nassr y Al-Shabab, lo vas a poder disfrutar por Azteca Deportes Network, sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 12:00 horas, tiempo de la CDMX.

Liderados por Cristiano Ronaldo, Al-Nassr encara el compromiso luego de haber conseguido su primera victoria de la campaña por marcador de 5-0 ante Al-Fateh. Con Hat-Trick de CR7, la escuadra dirigida por Luis Castro vio sus primeros puntos de la competencia.

Del otro lado, Al-Shabab llega al encuentro luego de igualar 1-1 ante Damac. Tras tres partidos disputados en la Temporada 2023/24, el Al-Nassr se ubica en el lugar 11 de la competencia con 3 unidades. Mientras que Al-Shabab ocupa el puesto 15 de la tabla con dos unidades.

Hat-Trick de Cristiano Ronaldo | Al-Fateh 0-5 Al-Nassr | Jornada 3 Liga Saudí

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