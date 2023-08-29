Ver gratis Al-Nassr vs Al-Shabab EN VIVO | Liga Árabe
El encuentro entre Al-Nassr ante Al-Shabab, correspondiente a la Fecha 4 de la Liga de Arabia Saudita, lo puedes disfrutar por Azteca Deportes Network
Las emociones de la Liga de Arabia Saudita se encuentran en la señal de Azteca Deportes. El partido de la Jornada 4 del certamen de Medio Oriente entre Al-Nassr y Al-Shabab, lo vas a poder disfrutar por Azteca Deportes Network, sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 12:00 horas, tiempo de la CDMX.
Liderados por Cristiano Ronaldo, Al-Nassr encara el compromiso luego de haber conseguido su primera victoria de la campaña por marcador de 5-0 ante Al-Fateh. Con Hat-Trick de CR7, la escuadra dirigida por Luis Castro vio sus primeros puntos de la competencia.
Del otro lado, Al-Shabab llega al encuentro luego de igualar 1-1 ante Damac. Tras tres partidos disputados en la Temporada 2023/24, el Al-Nassr se ubica en el lugar 11 de la competencia con 3 unidades. Mientras que Al-Shabab ocupa el puesto 15 de la tabla con dos unidades.
Hat-Trick de Cristiano Ronaldo | Al-Fateh 0-5 Al-Nassr | Jornada 3 Liga Saudí