Ver gratis Corea del Sur vs Portugal EN VIVO | Grupo H, Qatar 2022

La Selección de Portugal se mide a Corea del Sur, el el compromiso de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de Qatar 2022.

Liderados por Cristiano Ronaldo, el equipo dirigido por Fernando Santos ya se encuentra instalado en Octavos de Final, no obstante, encaran el partido con el objetivo de mantener el paso perfecto en la primera instancia de la competencia.

El cuadro luso viene de vencer a Uruguay por marcador de 2-0, resultado con el que la ‘Garra Charrúa’ se encuentra al borde de quedar fuera del torneo.

Por su parte, Corea del Sur se encuentra obligado a ganar para seguir con sus aspiraciones de avanzar a la ronda eliminatoria.

Los ‘Tigres de Oriente’ son terceros del Grupo H y de ganar, llegarían a 4 puntos. El conjunto de Asia llega al encuentro tras perder ante Ghana por 3-2.

Luego de la Fase de Grupos, los equipos que logren avanzar en el Sector H, se enfrentan a las escuadras que consigan el boleto a Octavos de Final del Grupo G, en el cual se encuentran Brasil, favorito a coronarse en la Copa del Mundo, Suiza, Camerún y Serbia.

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¿Dónde ver Corea del Sur vs Portugal en vivo?

El compromiso de la Jornada 3 de la Copa del Mundo lo puedes disfrutar mediante TV Azteca Deportes. A partir de las 8:45, puedes seguir la actividad de Corea del Sur frente a Portugal por Azteca 7.

La cobertura en vivo la puedes seguir por aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes. De igual forma, el minuto a minuto de los compromisos lo puedes seguir por las redes sociales de Azteca Deportes en Twitter y Facebook con la mejor cobertura de Qatar 2022.

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