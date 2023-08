Ver gratis Juárez vs Pumas EN VIVO | Jornada 5 Liga MX

Este martes 22 de agosto de 2023, comienza la actividad de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX. Se jugarán tres partidos, los cuales son: Mazatlán vs Puebla, Chivas vs Tijuana y FC Juárez vs Pumas.

El último partido del día y que podrás ver totalmente gratis y en vivo es el de Juárez vs Pumas que se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro será en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver Juárez vs Pumas EN VIVO?

El partido de Juárez vs Pumas lo podrás ver totalmente gratis y en vivo a través de las pantallas de Azteca Siete, de la página web y de la app de Azteca Deportes

En la transmisión tendrás la mejor narración y el mejor análisis de: Álvaro López Sordo, Antonio Rosique, Dr. Luis García y Luis Roberto Alves Zague.

