Ver GRATIS y EN VIVO el Mazatlán vs Xolos, partido de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX Apertura 2025

Este sábado 9 de agosto del 2025, continua la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y uno de los últimos partidos del día es el Mazatlán vs Tijuana Xolos. El encuentro se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto.

Los Cañoneros de Mazatlán reciben a Xolos de Tijuana en suelo sinaloense

🕖8:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI

TV Azteca Deportes

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs Xolos

El partido que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS es el Mazatlán vs Tijuana Xolos, la transmisión será por el canal de Azteca Siete y en la App y Sitio web de TV Azteca Deportes. El partido tendrá el análisis y la narración de Rosique, Lalo Ruiz, David Medrano, Jorge Campos y Mauricio Gutiérrez.

Así llegan Mazatlán y Tijuana

Mazatlán y Tijuana llegan de ser eliminados de la Leagues Cup por lo que el partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 puede ser útil para ambos equipos que buscan reivindicarse.

Todo listo para un #ViernesBotanero de sábado por la noche en El Encanto 🏟️



Apoya a los Cañoneros por @AztecaDeportes. pic.twitter.com/1Ahqp2E2U7 — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) August 9, 2025

Los cañoneros sorprendieron en el torneo al quedar en el séptimo lugar de la tabla con cinco puntos, se quedó muy cerca de clasificar a la siguiente fase. Mientras que, Tijuana finalizó en el lugar 13 de la tabla con tres puntos al solo ganar un partido y perder dos.

Con el regreso de la Liga BBVA MX, ambos equipos buscan retomar la senda de la victoria. Mazatlán se ubica en el octavo lugar de la tabla con cuatro puntos al registrar una victoria, un empate y una derrota. Son similares los números que registra Xolos pues se ubica en el décimo lugar con cuatro puntos y los mismos resultados obtenidos.