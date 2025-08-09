Los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca hoy sábado 9 de agosto del 2025

Este sábado 9 de agosto del 2025, continua la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con tres encuentros que prometen dejar muchas emociones y hay uno que podrás ver totalmente en vivo y gratis por TV Azteca Deportes.

Los partidos que juegan hoy son América vs Querétaro, Mazatlán vs Tijuana y Atlas vs Pachuca.

TV Azteca transmitirá el Mazatlán vs Tijuana de la Jornada 4 EN VIVO y GRATIS

El partido que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS es el Mazatlán vs Tijuana, la transmisión será por el canal de Azteca Siete y en la App y Sitio web de TV Azteca Deportes. El juego se disputará en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto.

El partido tendrá el análisis y la narración de Rosique, Lalo Ruiz, David Medrano, Jorge Campos y Mauricio Gutiérrez.

Así llegan Mazatlán y Tijuana

Mazatlán y Tijuana fueron eliminados de la Leagues Cup, y este partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 puede ser útil para reivindicarse.

Los cañoneros sorprendieron en el torneo al quedar en el séptimo lugar de la tabla con cinco puntos, se quedó muy cerca de clasificar a la siguiente fase. Mientras que, Tijuana finalizó en el lugar 13 de la tabla con tres puntos al solo ganar un partido y perder dos.

Con el regreso de la Liga BBVA MX, ambos equipos buscan retomar la senda de la victoria. Mazatlán se ubica en el octavo lugar de la tabla con cuatro puntos al registrar una victoria, un empate y una derrota. Son similares los números que registra Xolos pues se ubica en el décimo lugar con cuatro puntos y los mismos resultados obtenidos.

Es por eso que, ambos equipos prometen dejar muchas emociones en el encuentro.