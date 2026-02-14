Puebla vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este viernes 13 de febrero del 2026, inicia la actividad de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro en disputarse es el Puebla vs Pumas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc.

El juego lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en el sitio web y en la app de TV Azteca Deportes, la transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México. El encuentro tendrá la narración y el analisis de Zague, Francisco Chacón, Omar Villarreal y Jesús Joel Fuentes.

Así llegan Puebla y Pumas

El conjunto de la franja llega en el lugar 13 de la tabla con cinco puntos luego de ganar un encuentro y empatar dos juegos. Por otra parte, Pumas, llega en el quinto lugar de la tabla con nueve puntos conseguidos luego de ganar dos encuentros y empatar tres, se mantienen invictos en la competición.