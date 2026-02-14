Atlético de San Luis vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Sigue en vivo y gratis el resultado de Atlético de San Luis vs Querétaro de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este sábado 14 de febrero del 2026, continua la actividad de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros encuentros que se va a disputar es el Atlético de San Luis vs Querétaro.
El juego arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.
El San Luis llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con cuatro puntos conseguidos luego de acumular tres derrotas, un empate y una victoria. Por su parte, Querétaro llega en el 12 de la tabla con cinco puntos con una victorias, dos empates y dos derrotas.
Alineaciones confirmadas Atlético de San Luis vs Querétaro
ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE SAN LUIS
Guillermo Abascal ha decido mandar la siguiente alineación para poder enfrentar el siguiente encuentro:
Portero: Andrés Sánchez
Defensas: Román Torres, Juan Ramirez, Lucas Esteves, Eduardo Águila y Benjamín Galindo
Mediocampistas: Sebastien Salles-lamonge, Jesus Medina, Leonardo Flores
Delanteros: Santiago Muñóz y Joao Geraldino
Alineación de Querétaro
Portero: Guillermo Allison
Defensas: Lucas Abascia, Carlos Villanueva y Francisco Venegas
Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Julio Palacios, Bernardo Parra, Jaime Gómez y Jean Unjanque
Delanteros: Eduardo Pérez y Mateo Coronel