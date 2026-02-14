Atlético de San Luis vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este sábado 14 de febrero del 2026, continua la actividad de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros encuentros que se va a disputar es el Atlético de San Luis vs Querétaro.

El juego arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

El San Luis llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con cuatro puntos conseguidos luego de acumular tres derrotas, un empate y una victoria. Por su parte, Querétaro llega en el 12 de la tabla con cinco puntos con una victorias, dos empates y dos derrotas.

Alineaciones confirmadas Atlético de San Luis vs Querétaro

ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE SAN LUIS

Guillermo Abascal ha decido mandar la siguiente alineación para poder enfrentar el siguiente encuentro:

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Román Torres, Juan Ramirez, Lucas Esteves, Eduardo Águila y Benjamín Galindo

Mediocampistas: Sebastien Salles-lamonge, Jesus Medina, Leonardo Flores

Delanteros: Santiago Muñóz y Joao Geraldino

Alineación de Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Lucas Abascia, Carlos Villanueva y Francisco Venegas

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Julio Palacios, Bernardo Parra, Jaime Gómez y Jean Unjanque

Delanteros: Eduardo Pérez y Mateo Coronel

