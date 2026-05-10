Chivas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026: Marcador online

Este sábado 9 de mayo del 2026, inicia la actividad de los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros partidos en disputarse es el Chivas vs Tigres. El encuentro arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akrón.

Ambos equipos llegan buscando su pase a las Semifinales del torneo. El conjunto de Tigres llega con una ventaja considerable al lograr ganar 3-1 en el juego de ida, por lo que tiene un pie en la siguiente fase.

Por otra parte, Chivas llega con la necesidad de revertir el marcador, con sus bajas de jugadores por la Selección Mexicana, pero en casa y con su afición, busca poder imponerse.

Lo que necesitan Chivas y Tigres

Chivas necesita empatar el marcador global o ganar el encuentro por una diferencia de tres goles o más para poder avanzar de forma directa. Por lo que ganar solo por un gol, empatar el encuentro de vuelta o perder los dejaría fuera de la competición.

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Por otra parte, Tigres necesita de la victoria, empatar o puede perder hasta por un gol para poder avanzar a la siguiente fase de la competición. Quedaría eliminado en caso de perder por dos o más goles.

🤜🏼💥🤛🏼 Frente a Frente | Tigres venció a Guadalajara en los últimos dos enfrentamientos que han disputado en Liga-Liguilla.@HEB_mexico pic.twitter.com/rfcZZBsuzg — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 9, 2026

Alineaciones Chivas vs Tigres

Alineación de Chivas

Portero: Whalley

Defensas: Castillo, González, Campillo,

Mediocampistas: Omar Govea, Álvarez, González, Ledezma y Santiago Sándoval

Delanteros: Sepúlveda y Ricardo Marín

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Reyes, Jesús Angulo, Araújo y Romulo

Mediocampistas: Vigon, Brunetta, Garza, Diego Sánchez

Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ángel Correa