Chivas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026: Marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el encuentro de Chivas vs Tigres, partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este sábado 9 de mayo del 2026, inicia la actividad de los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros partidos en disputarse es el Chivas vs Tigres. El encuentro arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akrón.
Ambos equipos llegan buscando su pase a las Semifinales del torneo. El conjunto de Tigres llega con una ventaja considerable al lograr ganar 3-1 en el juego de ida, por lo que tiene un pie en la siguiente fase.
Por otra parte, Chivas llega con la necesidad de revertir el marcador, con sus bajas de jugadores por la Selección Mexicana, pero en casa y con su afición, busca poder imponerse.
Lo que necesitan Chivas y Tigres
Chivas necesita empatar el marcador global o ganar el encuentro por una diferencia de tres goles o más para poder avanzar de forma directa. Por lo que ganar solo por un gol, empatar el encuentro de vuelta o perder los dejaría fuera de la competición.
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Por otra parte, Tigres necesita de la victoria, empatar o puede perder hasta por un gol para poder avanzar a la siguiente fase de la competición. Quedaría eliminado en caso de perder por dos o más goles.
🤜🏼💥🤛🏼 Frente a Frente | Tigres venció a Guadalajara en los últimos dos enfrentamientos que han disputado en Liga-Liguilla.@HEB_mexico pic.twitter.com/rfcZZBsuzg
— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 9, 2026
Alineaciones Chivas vs Tigres
Alineación de Chivas
Portero: Whalley
Defensas: Castillo, González, Campillo,
Mediocampistas: Omar Govea, Álvarez, González, Ledezma y Santiago Sándoval
Delanteros: Sepúlveda y Ricardo Marín
Alineación de Tigres
Portero: Nahuel Guzmán
Defensas: Reyes, Jesús Angulo, Araújo y Romulo
Mediocampistas: Vigon, Brunetta, Garza, Diego Sánchez
Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ángel Correa