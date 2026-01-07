logo deportes horizontal
Fulham 0-0 Chelsea: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Raúl Jiménez en la Jornada 21 de la Premier League: marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido Fulham vs Chelsea de Raúl Jiménez en la Jornada 21 Premier League

Fulham vs Chelsea EN VIVO
Notas,
Premier League

Escrito por:  Iván Vilchis

Este miércoles 7 de enero de 2026, en un derbi londinense de la Premier League, se enfrentan Fulham vs Chelsea en punto de las 13: 30 horas tiempo del centro de México.

Los Cottagers, en el 11º puesto, llegan invictos en sus últimos 5 encuentros ligueros, con buena forma y confianza en casa.

Por su parte, los Blues, tres puntos por encima en la tabla, estrenan a Liam Rosenior como nuevo técnico, aunque podría no dirigir aún, actuando bajo interinazgo.

Fulham podría alinear con Leno; Diop, Andersen, Cuenca, Castagne; Berge, Cairney, Robinson, Wilson; Smith Rowe, Jiménez.

