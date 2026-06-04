Panamá 0-0 República Dominicana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY miércoles 3 de junio de partido amistoso internacional; marcador online en directo
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Este miércoles 3 de junio del 2026, se enfrentan Panamá vs República Dominicana, en un partido amistoso que le servirá al equipo de Los Canaleros, como preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La Selección de Panamá cierra su ciclo de preparación con un amistoso ante República Dominicana. Luego de caer 6-2 ante Brasil, Thomas Christiansen buscará dejar un buen sabor de boca en toda la afición.
República Dominicana, se presenta como rival accesible al no tener a jugadores destacados en las grandes ligas de Europa pero y con un bloque defensivo débil. Buscará sorprender en contragolpe.