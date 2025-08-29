Partidos de la Jornada 7 del Apertura 2025 que se juegan HOY viernes 29 de agosto en la Liga BBVA MX

Comienza la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Las acciones comienzan con el partido entre Juárez vs Mazatlán, partido que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Dirigidos por Robert Dante Siboldi, el cuadro de La Perla del Pacífico busca su primera victoria en calidad de visitante durante la presente campaña.

El tradicional Viernes Botanero llega con doble cartelera, y es que al finalizar el juego en el Estadio Olímpico Benito Juárez entre Bravos y Cañoneros, las acciones continúan con el partido de Puebla vs Monterrey, compromiso que arranca a las 21:05 horas. El equipo de La Franja se ubica en el fondo de la tabla general y reciben a Rayados, escuadra que ocupa el primer puesto de la competencia.

Para este 29 de agosto, el Atlético de San Luis y Toluca también tienen actividad. El equipo Potosino recibe al campeón defensor en la cancha del Estadio Alfonso Lastras en punto de las 19:00 horas. La escuadra comandada por Guillermo Abascal busca su primer triunfo ante su gente en el Apertura 2025.

Partidos de la Jornada 7 del Apertura 2025

Viernes 29 de agosto:

FC Juárez vs Mazatlán - 19:00 Hrs.

Atlético de San Luis vs Toluca - 19:00 Hrs.

Puebla vs Monterrey - 21:05 Hrs.

Sábado 30 de agosto:

León vs Querétaro - 17:00 Hrs.

Santos vs Tigres - 19:00 Hrs.

Chivas vs Cruz Azul - 19:07 Hrs.

América vs Pachuca - 21:05 Hrs.

Domingo 31 de agosto:

Pumas vs Atlas - 16:00 Hrs.

Tijuana vs Necaxa - 21:00 Hrs.

