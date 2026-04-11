Tigres vs Chivas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX? | Presentado por Nissan

Este sábado 11 de abril del 2026, sigue la actividad de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX y uno de los encuentros más llamativos del día es el Tigres vs Chivas que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

El juego Tigres vs Chivas será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. Podrás sintonizar el encuentro desde las 16:50 horas tiempo del centro de México para no perderte ningún detalle ya que el silbatazo inicial es en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

El partido tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Omar Villarreal.



Tigres vs Chivas

Fecha: sábado 11 de abril del 2026

sábado 11 de abril del 2026 Hora: 16:50 horas tiempo del centro de México

Dónde ver: Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes

Así llegan Tigres y Chivas

El encuentro de Tigres vs Chivas es uno de los más destacados de la jornada al enfrentarse dos equipos que se ubican entre los primeros ocho lugares y quieren la victoria para mantenerse en la parte alta de la tabla.

En el caso de Tigres, llega con una destacada urgencia de poder sumar puntos. Se ubica en el octavo lugar de la tabla con 17 puntos luego de cinco victorias, dos empates y seis derrotas. Un empate o una derrota podría sacarlos de los primeros ocho puestos si es que algun equipo de los que se ubica por debajo gana su respectivo encuentro.

Con la victoria, llegarían a 20 puntos, se acercarían a la pelea por asegurar su puesto en Liguilla y poder cerrar los Cuartos de Final de local.

'La Hormiga' vs la Liga MX 😱Los equipos contra los que ha anotado GOL Armando González ⚽Se medirá a Tigres en la jornada 14 de la Liga MX... ¿sumará uno más a la lista? 🐜#SábadoFelino👇TIGRES VS CHIVAS📅 Sábado 11 de abril🕔 4:50 PM⁣📺 Azteca 7 ⁣⁣y Azteca… pic.twitter.com/usJvBC7WIe — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 10, 2026

Por otra parte, Chivas ya se encuentra con su boleto seguro a los Cuartos de Final. Se ubica en el primer lugar de la tabla con 31 puntos conseguidos al registrar 10 victorias, un empate y dos derrotas.

La victoria podría acercarlos a asegurar el primer lugar de la tabla restando tres jornadas. Una derrota o empate, los mantendría en el primer lugar de la tabla pero le daría la posibilidad a otros equipos de acercarse en la lucha por el primer lugar.