VIDEO: Narrador en Francia enloquece con el golazo de Lionel Messi

Lionel Messi continúa demostrando con el Paris Saint-Germain que sigue más vigente que nunca, el astro argentino registra 19 goles y 14 asistencias en la temporada, es decir 33 anotaciones en las que ha impactado de manera directa con el conjunto de la capital de Francia, algo que los acerca a levantar el título a final de la campaña.

A pesar del extraordinario rendimiento que ha registrado Lionel Messi con su club, la afición del PSG lo abucheó días atrás, en señal de la molestia con la reciente eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich y los rumores de que no renovara con el equipo. Ante los rumores de su posible salida, la manifestación de los fanáticos sólo invitaría a La Pulga a abandonar la entidad parisina cada vez con mas fuerza.

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El golazo de Lionel Messi que volvió loca a la Ligue 1

Paris Saint- Germain se definía la Ligue 1 ante el Lens que estaba a la caza del conjunto de la capital de Francia, y nuevamente, apeló a sus mejores artistas, Lionel Messi y Kylian Mbappé, para edificar una auténtica Torre Eiffel en el campo con extraordinaria combinación que desencadenó en la goleada y el golpe de autoridad por el campeonato.

Gol de Messi. Me acuerdo antes cuando marcaba por temporada 10 goles de pared, muy buena combinación con Mbappe pic.twitter.com/PJG0M98Dqf — Sócrates (@socratesfcb) April 15, 2023

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Con este resultado, PSG saca 9 puntos de diferencia con el Lens y encamina cada vez más a levantar el título de la liga a final de temporada. Aún con el futuro de Lionel Messi en el aire, diversos medios en Francia aseguran que el club le habría comunicado que la única vía para renovar su contrato sería si él accede a una importante reducción salarial.

De lo contrario Lionel Messi tendría que buscar, como agente libre, otro equipo para continuar su carrera profesional. Con Barcelona como principal protagonista para regresar a su principal figura en su historia.