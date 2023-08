Este martes 8 de agosto de 2023, se disputan los últimos partidos de los Octavos de Final de la Leagues Cup 2023. Esta noche ya se terminan de definir los encuentros de los Cuartos de Final, por el momento, ya hay uno, el cual es entre Inter Miami vs Charlotte FC.

Los partidos del día son; Philadelphia Union vs New York Red Bulls, Toluca vs Minnesota United, América vs Nashville SC y Tigres vs Rayados.

El partido más destacado del día es el Clásico Regio entre Tigres vs Rayado, que se jugará a las 20 horas en el Estadio Shell Energy ubicado en la ciudad de Houston, Texas

¿Dónde ver el partido?

El encuentro lo podrás ver en VIVO por Azteca 7 con la narración y análisis de los mejores con: Antonio Rosique, Francisco Chacón, Jorge Campos y David Medrano. La transmisión del encuentro inicia en cuanto termine el partido de Toluca vs Minnesota, que de igual forma podrás vivir a través de la pantalla de Azteca 7.

