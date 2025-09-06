Vicente Sánchez volvería a los banquillos como DT del América

La carrera de Vicente Sánchez se encuentra por dar un giro inesperado. Luego de haber dejado a Cruz Azul tras conquistar la Concachampions al frente del cuadro de La Noria, el entrenador uruguayo ya tienen en puerta su siguiente reto, el cual estaría con el América.

Vicente Sánchez, en el radar del América de Cali

De acuerdo a diversos rumores provenientes desde Colombia, Vicente Sánchez estaría cerca de firmar con el América de Cali para liderar el proyecto que ha dejado vacante Gabriel Raimondi.

El conjunto de ‘Los Diablos Rojos’ estaría cerca de cerrar a quien fuera el estratega de La Máquina en el Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, no obstante, falta negociar el salario para tomar el puesto en el banquillo, algo que al final se podría facilitar debido a que el DT uruguayo tiene una propiedad en Colombia, pues su esposa es de dicho país.

A pesar del interés del América de Cali por firmar a Vicente Sánchez, el entrenador de Uruguay no es la única opción para llegar a la escuadra de Colombia, pues también suenan nombres como los de Gustavo Quinteros y David González.

Al frente de Cruz Azul, Vicente Sánchez tuvo un registro de 28 partidos dirigidos, mismos en los que tuvo una marca de 18 victorias, 8 empates y dos juegos perdidos.

