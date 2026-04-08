VIDEO: Aficionados del América y del Nashville se pelean en las instalaciones del Estadio Geodis Park

Este miércoles 8 de abril de 2026, en las redes sociales se difundieron diferentes videos de una pelea que hubo entre los aficionados del América y del Nashville en las instalaciones del Estadio Geodis Park.

El video comienza con un sector de las dos aficiones peleando en el Estadio. Se termina apreciando que los aficionados llevan playeras amarillas, colores que utilizan los dos clubes pero se aprecia que de un lado se ubicaban seguidores del equipo mexicano.

Ran those thugs out of our stadium though 🙌🏾 pic.twitter.com/Wmi92JX2G2 — Denzell (@Denzell_Of_NSH) April 8, 2026

A los alrededores, algunos fans aprovecharon para grabar el momento o empezaron a aventar bebidas. Otros aficionados empezaron a intentar calmar los ánimos pues no se encontraba gente de seguridad del estadio.

Así terminó el Nashville vs América

El encuentro entre Nashville vs América tuvo pocas emociones para ser el juego de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions al finalizar empatado 0-0. Ambos equipos tendrán que buscar avanzar a la siguiente fase en el juego de vuelta.

El encuentro de vuelta será el siguiente martes 14 de abril del 2026 en el Estadio Banorte en punto de las 21:30 horas tiempo del centro de México.

El equipo de Coapa buscará poder llevarse el pase en un encuentro de local. Llegar a semifinales puede ser clave para Jardine que llevaba varios torneos buscando poder ganar el título internacional.

