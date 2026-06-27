VIDEO: Así fue el TERRIBLE error de Fernando Muslera que pone a Uruguay contra las cuerdas de la eliminación en el Mundial 2026

En un tenso duelo del Grupo H disputado en el Estadio Guadalajara, un error garrafal marcó el rumbo del partido antes del descanso

Corría el minuto 42 cuando el mediocampista español Álex Baena sacó un remate que parecía de mero trámite. Sin embargo, el histórico portero de Uruguay (leyenda que disputa su quinto Mundial con la Celeste) calculó mal la atajada.

En lugar de atrapar el esférico, protagonizó un rechace defectuoso e incomprensible ante un disparo totalmente controlable. El balón terminó al fondo de la red, sentenciando un amargo error que le regaló a España su primer gol en tierras tapatías.

Por el momento, Uruguay no pasaría de la Fase de Grupos, quedando eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Te puede intersar: Uruguay vs España: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY viernes 26 de junio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

¡GOOOL de Álex Baena! España pega primero y toma ventaja ante Uruguay