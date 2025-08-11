VIDEO: ‘Bofo’ Bautista y ‘Chepe’ Guerrero se repartieron golpes en Clásico de Leyendas América vs Chivas

En los últimos días ha circulado un video en las redes sociales en el que aparecen el ‘Bofo’ Bautista y ‘Chepe’ Guerrero soltándose golpes en un partido de Clásico de Leyendas, América vs Chivas.

El encuentro se jugó el pasado sábado 9 de agosto del 2025 en Obregón Sonora, en el Estadio Yaquis. Ambos exfutbolistas fueron captados peleándose en el juego.

Así fue la pelea entre ‘Bofo’ Bautista y ‘Chepe’ Guerrero

Las leyendas de ambos equipos disputaban el segundo encuentro del Tour de Leyendas. En una jugada, el ‘Bofo’ que estaba siendo marcado por el ‘Chepe', decidió soltar un codazo a la cara del futbolista, Guerrero respondió soltándole un puñetazo en el pecho, lo que provocó que Bautista

le reclamara al árbitro pero al ver que no estaba al pendiente de la acción, optó por soltarle un puñetazo directo a la cara por la espalda a ‘Chepe’ Guerrero.

Tkm Bofo Bautista pic.twitter.com/QWtVA1vTU3 — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 11, 2025

El ex jugador del América, sintió el golpe pero no reclamó nada. Ambos siguieron en el terreno de juego y se calmaron un poco los ánimos por lo que el encuentro continuó sin complicaciones.

Al darse a conocer los videos, los aficionados de ambos equipos expresaron su opinión al respecto. En el caso de los seguidores del rebaño, reconocieron al ‘Bofo’ Bautista y recordaron que fue algo que siempre caracterizo al jugador en el terreno de juego. Por otra parte, un sector de la afición lo tachó de ser un futbolista con malas intenciones al golpear por la espalda.

