Los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy lunes 11 de agosto de 2025

Con tres encuentros culmina la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este lunes 11 de agosto de 2025 entrando en acción Monterrey, Toluca y Cruz Azul.

León vs Monterrey en el Estadio del León a partir del 19:00 horas

El primer encuentro del lunes en la Liga MX será el duelo entre León y Monterrey, un choque correspondiente a la Jornada 4 en el cual el visitante buscará continuar su buen andar a expensas de un titubeante local.

León vuelve a la acción doméstica tras una penosa participación en la Leagues Cup, en la que fue eliminado con solo un punto obtenido. Dicha actuación no debe sorprender a nadie puesto que el conjunto esmeralda ha tenido muchas dificultades últimamente, ganando solo uno de sus últimos diez partidos en todas las competiciones (G1, E1, P8), con su única victoria siendo por 1-0 como local en la segunda jornada ante Guadalajara.

Monterrey también resultó eliminado en la Leagues Cup tras no ganar ningún partido, y esperará que esto no afecte su desempeño hasta ahora en el torneo de liga. Los Rayados comenzaron con una caída por 3-0 en su visita a Pachuca, pero ganaron sus dos encuentros posteriores para así llegar a esta jornada en los puestos de acceso directo a la Liguilla, e intentarán ahora ganar tres compromisos consecutivos en liga por primera vez desde noviembre de 2024.

Juárez vs Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez a partir del 21:00 horas

En un duelo entre dos equipos que atraviesan realidades muy distintas, Juárez recibirá a Toluca.

Juárez se ubica en la penúltima posición de la tabla en la presente campaña liguera y se presenta en este compromiso con la intención de sumar su primera victoria (E2, P1). Los dirigidos por el uruguayo Martín Varini vienen de registrar una actuación positiva en la Leagues Cup ya que, a pesar de fallar en su intento de clasificar a la siguiente fase de la competición, lograron evitar la derrota en tiempo reglamentario en sus tres choques contra los equipos de la MLS (G1, E2).

Toluca es el reciente campeón de la Liga MX y acaba de asegurar su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup, donde se medirá al Orlando City. En cuanto al desempeño de los “Diablos Rojos” en la presente campaña del futbol mexicano, se encuentran en la cuarta posición luego de imponerse en dos de sus tres compromisos anteriores (P1). Esa única caída se produjo en la jornada pasada, por un electrizante 3-4 como local ante otro de los equipos candidatos al título, Tigres.

Atletico San Luis vs Cruz Azul en el Estadio Alfonso Lastras a partir del 21:05 horas

Después de quedar fuera de la Leagues Cup 2025 en la fase inicial, Atlético San Luis y Cruz Azul se enfrentan, el primero con la esperanza de conseguir solidez y mejorar sus números, mientras que el segundo quiere continuar invicto y escalar algunas posiciones en la clasificación general.

Atlético San Luis se despidió de la Leagues Cup con una victoria ante Minnesota United, pero no alcanzó la cantidad de puntos para seguir avanzando. Tendrá la obligación de conseguir un triunfo en esta nueva jornada del Apertura 2025 después de sufrir dos derrotas consecutivas antes del parón (ante Monterrey y Guadalajara). El cuadro dirigido por el estratega Guillermo Abascal ha brindado buenas actuaciones, pero no ha logrado convencer y ese será el objetivo en este duelo.

Cruz Azul no pudo ganar ninguno de sus tres partidos de la Leagues Cup en los 90 minutos, a pesar de rescatar dos victorias en tandas de penales. Dio una pobre exhibición en su debut en el certamen continental al perder por goleada de 0-7 ante Seattle Sounders, y aunque trató de recuperarse no lo consiguió y quedó eliminado. Ahora deberá concentrarse en el torneo local en donde todavía está invicto (G1, E2) y puede ser uno de los contendientes al título.

