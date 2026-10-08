VIDEO: filtran el “mal gesto” que tuvo Messi con sus rivales en pleno partido de despedida

Así como Lionel Messi llegó a 18 récords tras su partido de despedida, algunos usuarios en redes sociales se sorprendieron por una actitud que tuvo luego de finalizado el encuentro. El capitán argentino fue abordado por varios futbolistas de Benín, quienes intentaron saludarlo y tomarse fotografías con él.

Mientras que Leo Messi amplió su cantidad exacta de goles con Argentina en su retiro, las imágenes del final del amistoso generaron comentarios divididos. Algunos aficionados interpretaron que el delantero mostró indiferencia cuando los jugadores visitantes se acercaron con sus celulares.

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¿Qué pasó entre Lionel Messi y los jugadores de Benín?

Después del triunfo 3-0 de la Selección Argentina ante Benín en el Estadio Monumental, varios futbolistas del conjunto africano se acercaron a Messi en el centro del campo. En las imágenes difundidas en redes sociales, algunos le mostraron sus teléfonos para intentar conseguir una fotografía, pero Leo fue rodeado por mucha gente debido a que había un protocolo.

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La escena fue interpretada por determinados usuarios como un “mal gesto” del capitán argentino, ya que no habría accedido a tomarse las selfies, sino que estaba concentrado en saludar a su familia y compañeros. Mientras tanto, la seguridad les impedía el paso a cualquiera ajeno a la delegación argentina, según contó Gernot Rohr, entrenador de Benín.

🚨🚨FEO GESTO DE MESSI EN SU DESPEDIDA 🚨🚨 QUE TE MUESTREN ESTA TAMBIEN. 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 https://t.co/8YTMos3U1N — Alexandra🫶🫶 (@AlexxRM82) October 7, 2026

Finalmente hubo un buen gesto entre Messi y Benín

Más allá de la escena que generó críticas en redes sociales, la relación entre Messi y la delegación de Benín también tuvo un momento de homenaje antes del partido. El capitán Sessi D’Almeida le entregó tres regalos al argentino durante el sorteo.

“Fue demasiado difícil. Lo intentamos. Ese es el único punto negro: no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi”, explicó el técnico en declaraciones a RMC Sports.

Además, después del partido Messi saludó a los jugadores que se acercaron a él. El propio Rohr destacó que, pese a las dificultades organizativas, estaban muy contentos de haber participado del encuentro en el Monumental.

Messi se retiró de la selección de Argentina

El partido ante Benín marcó la despedida de Messi de la Selección Argentina después de 22 años. La Albiceleste ganó 3-0 y Leo tuvo participación directa en los tres goles: asistió a Nicolás Otamendi y Nico Paz, y convirtió de penal.

Con ese tanto llegó a 126 goles en 208 partidos con Argentina, además de cerrar su etapa con la selección absoluta después de haber conseguido seis títulos y numerosos récords.

