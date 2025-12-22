VIDEO: Así fue el GOLAZO de Raúl Jiménez desde los once pasos en el Fulham vs Nottingham Forest en la Premier League

Raúl Jiménez volvió al gol al conseguir su tercera anotación de la temporada en la Premier League en el encuentro de Fulham vs Nottingham Forest.

El mexicano marcó desde los once pasos con una gran definición, como es su estilo, el mexicano hizo su cobro como siempre y previo a patear el portero se estaba lanzando al otro lado del cobro, por lo que marcó el gol sin problemas.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚪️⚫️ Fulham 1-0 Nottingham Forest | Premier LeagueDespués de un mes se reencuentra con el gol el mexicano Raúl Jiménez 🇲🇽 pic.twitter.com/EYeQ0psyPW — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 22, 2025

Una forma caracteristica del delantero que busca cerrar de la forma el 2025 y levantar su nivel en el 2026 para poder competir en la Copa del Mundo 2026.

Los números de Raúl Jiménez en la temporada 2025-2026

En lo que va de la temporada, Raúl ha disputado un total de 20 encuentros en los que ha logrado marcar un total de cuatro goles y dos asistencias.