VIDEO: Revive el golazo de Messi al Lille

Lionel Messi por fin volvió a marcar en la Ligue 1. El argentino le anotó un golazo al Lille, en un partido que tenía tintes de revancha por lo sucedido entre ambos equipos en la última temporada.

A Messi le ha costado marcar goles con el PSG. Algo que era una costumbre en el Barcelona, le ha costado mucho en su paso por Francia. Su mejor cuota ha sido en la Champions League, en donde se medirán al Real Madrid en los Octavos de Final.

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El gol de Messi al Lille

PSG ya lo ganaba. Primero marcó Danilo Pereira, el Lille lo empató y posteriormente Pressnel Kimpembe había hecho el tanto de la ventaja, nuevamente para los parisinos. Fue entonces cuando apareció Leo para hacer el tercero y lo consiguió de una gran manera.

Tras un desborde por izquirda, la defensa del Lille había frenado el ataque pero Messi presionó, se quedó con el balón, se metió al área y picó ante la salida del guardameta para dejar un golazo con su sello. Sí, apenas lleva dos anotaciones en la Ligue 1 pero ambas han sido espectaculares.

Go-la-zo de Messi 🐐🇦🇷

Recupera y pone el 1-3 ante el Lille ⚽️ pic.twitter.com/GYQAjLsayP — GOAL España (@GoalEspana) February 6, 2022

Este fue el segundo gol de Lionel Messi en la Ligue 1. Hasta ahora sólo había anotado uno y el resto los había hecho en la Champions League. Entre lesiones y adaptación, no ha tenido tantos minutos con Pochettino pero poco a poco se ha ido ganando oportunidades en todos los torneos.

Los números de Messi en su primera experiencia en Francia, no han sido nada malos. Suma 19 partidos en los que ha anotado siete goles y ha dado seis asistencias. El rendimiento del argentino será medido por la afición en la Champions League, el torneo por el que lo ficharon prácticamente.

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