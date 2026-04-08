logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO

Se filtra VIDEO de la ‘Hormiga’ González como aficionado de Chivas en su adolescencia

En las redes sociales compartieron un video de la ‘Hormiga’ González en las gradas del Estadio Akron apoyando a Chivas desde las gradas.

Hormiga González
Hormiga González busca un gran objetivo antes del receso por fecha FIFA|Crédito: Chivas

Escrito por: Iván Vilchis

En las últimas horas, en las redes sociales se ha compartido un video de Armando 'Hormiga' González apoyando desde las gradas al conjunto de Chivas.

El actual delantero del equipo, es la sensación entre los aficionados por el nivel que ha mostrado dentro del terreno de juego. Es por eso que su video alentando al equipo como aficionado, le ha dado la vuelta a las redes sociales. La "Hormiga" aparece brincando y gritando "dale, dale Rebaño" en un partido ante Tigres.

Así reaccionó la afición de Chivas

La afición del Rebaño reaccionó al video de forma muy positiva y empezaron a comentar que son muy felices de tener un jugador que represente a su afición ya que conoce lo que es estar en las gradas alentando al equipo.

Por su actitud que mostró en el video, los aficionados le desean todo el éxito del mundo.

Los números de la "Hormiga" González

"Hormiga" González registra un total de 59 encuentros disputados acumulando un ttoal de 3040 minutos en el terreno de juego con 29 goles anotados y tres asistencias.

los

Tags relacionados
Chivas

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo