Se filtra VIDEO de la ‘Hormiga’ González como aficionado de Chivas en su adolescencia

En las últimas horas, en las redes sociales se ha compartido un video de Armando 'Hormiga' González apoyando desde las gradas al conjunto de Chivas.

El actual delantero del equipo, es la sensación entre los aficionados por el nivel que ha mostrado dentro del terreno de juego. Es por eso que su video alentando al equipo como aficionado, le ha dado la vuelta a las redes sociales. La "Hormiga" aparece brincando y gritando "dale, dale Rebaño" en un partido ante Tigres.

La Hormiga Gonzalez gritando “DALE REBAÑO” desde las gradas.

Y pensar que ahora él está en la cancha haciéndonos gritar 🥹 pic.twitter.com/GiBtd2WNQN — Hormiguismo (@Hormiguismo34) April 7, 2026

Así reaccionó la afición de Chivas

La afición del Rebaño reaccionó al video de forma muy positiva y empezaron a comentar que son muy felices de tener un jugador que represente a su afición ya que conoce lo que es estar en las gradas alentando al equipo.

Por su actitud que mostró en el video, los aficionados le desean todo el éxito del mundo.

Jugador surgido del pueblo, para posteriormente ser del pueblo, hoy esta haciendo historia y batiendo records NUNCA antes vistos. — I N S I G N I A (@hirbalguz) April 8, 2026

Hormiga representa una generación que lamentablemente no pudo cumplir el sueño de ser futbolista y jugar con chivas… hay que ser sincero si no fuera futbolista fuera otro wey twitero de las chivas jjaja — maurex (@maurexuwu) April 7, 2026

Pinche Otaku precioso, mas rojiblanco que los De la Torre

🫶🏻❤️ — Reverendo Fher (@FherGlezT) April 7, 2026

Alv que videazo — ChibiritoDick (unico tetracampeon de México) (@ChivacausaVik) April 7, 2026

Los números de la "Hormiga" González

"Hormiga" González registra un total de 59 encuentros disputados acumulando un ttoal de 3040 minutos en el terreno de juego con 29 goles anotados y tres asistencias.

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