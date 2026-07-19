VIDEO | Leandro Paredes AGREDE a dos jugadores de España tras perder la Mundial del Mundial 2026

La frustración se apoderó de Leandro Paredes tras la derrota de Argentina ante España en la Final del Mundial 2026. Apenas terminó el encuentro, el mediocampista protagonizó un lamentable episodio al encarar y agredir a dos futbolistas del conjunto español en medio de los festejos por el título.

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y al final de la transmisión en vivo, se observa al argentino sujetando del cuello a Gavi durante un conato de bronca. Instantes después, también arremete contra Pedro Porro, a quien termina enviando al césped mientras varios jugadores intentan separar a los involucrados.

La violenta agresión de Leandro Paredes a jugadores de España tras perder la final del Mundial 2026

La tensión fue el reflejo de una Final cargada de emociones, en la que España dominó el partido y terminó imponiéndose 1-0 en tiempos extra para conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Hasta el momento no se ha informado si la FIFA abrirá un procedimiento disciplinario contra Paredes por su conducta después del silbatazo final.