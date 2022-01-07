El FC Juárez sumó sus primeros tres puntos. Con un par de tantos de Diego Rolán, los fronterizos consiguieron su primer triunfo en el Grita México Clausura 2022, luego de derrotar 2-1 al Necaxa.

El primer gol cayó al minuto de iniciar el encuentro, tras un desborde de Gabriel Fernández por toda la banda derecha, ingresó al área y tiró un centro dentro del área chica, que solo tuvo que empujar Rolán para abrir el marcador.

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En la segunda mitad, los Rayos, después de irse al frente durante los primeros 45 minutos. En un saque de banda por el lado derecho el ovoide fue centrado a la altura del manchón de penalti, donde Alejandro Zendejas remató de cabeza, que a pesar de la estirada de Hugo González y tocar el balón, se empató el partido.

Para que posteriormente en una jugada un tanto polémica llegara el gol del triunfo para los fronterizos. Luis Malagón, portero del Necaxa, cometió una falta que se marcó como penalti y Rolán convirtió después de que el balón pegara en el poste, tras un desvió y el delantero se volviera encontrar con el balón para sentenciar el encuentro.

Triunfo 500 del Tuca Ferretti en la Liga BBVA MX

Ricardo Ferretti sumó 500 victorias en el futbol mexicano. Desde que debutó como entrenador lleva un total de cinco centenas de triunfos, 360 empates y 328 derrotas. Con siete títulos, uno con Chivas, uno con Pumas y cinco con Tigres.

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