Villa Villa nos lleva a la invasión de Chequia en Mansfield
La pasión mundialista se vive en las calles. Villa Villa recorre Mansfield para mostrar cómo miles de aficionados de Chequia han tomado la ciudad antes del esperado duelo contra México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡Mansfield se pinta de los colores de Chequia!
Villa Villa sale a las calles para vivir de cerca la impresionante invasión de aficionados checos que han llegado a Mansfield para apoyar a su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™