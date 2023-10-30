Impactante: Violencia en el futbol francés deja a técnico herido

En la previa de la jornada 10 de la Ligue 1 en Francia, se vivieron momentos antes de la llegada del Olympique Lyon al Estadio Velodrome, ultras del Marsella interceptaron el camión del conjunto visitante para agredirlos con piedras, el técnico Fabio Grosso sufrió una herida en la cabeza y el partido fue suspendido por los actos de violencia.

El campeón del mundo en Alemania 2006 y hoy técnico del Lyon llegó al estadio del Marsella ensangrentado, recibió atención médica pero finalmente fue trasladado a un hospital, además Raffael Longo también fue dañado por las agresiones de la afición rival y fue atendido por los paramédicos, los jugadores del plantel decidieron no salir a calentar y el árbitro del encuentro dictaminó que no se jugaría el partido.

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La violencia en Francia

Los policías tuvieron que resguardar a un grupo de aficionados del Lyon que también fueron atacados por los ultras del Marsella, afortunadamente no hubo heridos de gravedad, sin embargo, el camión donde viajaba terminó con los cristales rotos, al rededor de 600 fans hicieron el viaje para ver a su equipo.

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.



This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Cómo llegaban los equipos al partido.

Luego de nueve fechas del campeonato de liga francés, el Marsella se encuentra en noveno lugar de la tabla con 12 puntos luego de tres victorias, tres empates y tres derrotas, por otro lado el Lyon es último del torneo, sin conocer la victoria aún registran seis derrotas y tres empates.

La cima de la liga francesa la ocupa el Niza con 22 puntos, muy de cerca el Paris Saint Germain con una unidad menos venció hoy al Brest con doblete de su estrella, Kylian Mbappé, aún no se ha confirmado la fecha en la que se jugará encuentro entre el Marsella y el Lyon por los hechos lamentables de violencia.

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