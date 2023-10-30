Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Impactante: Violencia en el futbol francés deja a técnico herido

Suspenden el juego del Olympique de Marsella y el Lyon por violencia en la previa, ultras atscaron el camión del equipo visitante y el técnico Fabio Grosso

Fabio Grosso Marsella vs Lyon
|@FabrizioRomano

Escrito por: Iván Alfie

En la previa de la jornada 10 de la Ligue 1 en Francia, se vivieron momentos antes de la llegada del Olympique Lyon al Estadio Velodrome, ultras del Marsella interceptaron el camión del conjunto visitante para agredirlos con piedras, el técnico Fabio Grosso sufrió una herida en la cabeza y el partido fue suspendido por los actos de violencia.

El campeón del mundo en Alemania 2006 y hoy técnico del Lyon llegó al estadio del Marsella ensangrentado, recibió atención médica pero finalmente fue trasladado a un hospital, además Raffael Longo también fue dañado por las agresiones de la afición rival y fue atendido por los paramédicos, los jugadores del plantel decidieron no salir a calentar y el árbitro del encuentro dictaminó que no se jugaría el partido.

Te puede interesar: VIDEO: Golazo de Héctor Herrera en los playoffs de la MLS

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

La violencia en Francia

Los policías tuvieron que resguardar a un grupo de aficionados del Lyon que también fueron atacados por los ultras del Marsella, afortunadamente no hubo heridos de gravedad, sin embargo, el camión donde viajaba terminó con los cristales rotos, al rededor de 600 fans hicieron el viaje para ver a su equipo.

Cómo llegaban los equipos al partido.

Luego de nueve fechas del campeonato de liga francés, el Marsella se encuentra en noveno lugar de la tabla con 12 puntos luego de tres victorias, tres empates y tres derrotas, por otro lado el Lyon es último del torneo, sin conocer la victoria aún registran seis derrotas y tres empates.

La cima de la liga francesa la ocupa el Niza con 22 puntos, muy de cerca el Paris Saint Germain con una unidad menos venció hoy al Brest con doblete de su estrella, Kylian Mbappé, aún no se ha confirmado la fecha en la que se jugará encuentro entre el Marsella y el Lyon por los hechos lamentables de violencia.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Rayados rompe el silencio sobre la polémica de Jesús Gallardo con Brian Rodríguez

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP