Visitamos los estudios de Avatar: Fire and Ash + Frontiers of Pandora: From the Ashes | Impresiones Exclusivas
Viajamos hasta los estudios en LA, donde se está construyendo el universo de Avatar: Fire and Ash y la nueva expansión Frontiers of Pandora: From the Ashes, para conocer de primera mano cómo se está creando este impresionante mundo.
Durante noviembre, fuimos invitados a Los Ángeles para probar en exclusiva la nueva expansión Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes, una experiencia que marca un antes y un después para la franquicia. Desde los primeros minutos queda claro que Ubisoft tomó decisiones arriesgadas… y acertadas. La más evidente: el cambio a tercera persona, una modificación que redefine por completo la forma en que exploramos Pandora y que le da una identidad más cercana a un RPG de acción moderno.