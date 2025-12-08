Visitamos los estudios de Avatar: Fire and Ash + Frontiers of Pandora: From the Ashes | Impresiones Exclusivas

Probamos en exclusiva la expansión Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes y hablamos con dos de las mentes creativas detrás del proyecto

Durante noviembre, fuimos invitados a Los Ángeles para probar en exclusiva la nueva expansión Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes, una experiencia que marca un antes y un después para la franquicia. Desde los primeros minutos queda claro que Ubisoft tomó decisiones arriesgadas… y acertadas. La más evidente: el cambio a tercera persona, una modificación que redefine por completo la forma en que exploramos Pandora y que le da una identidad más cercana a un RPG de acción moderno.