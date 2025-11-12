¡Vuelve a la Liga MX! Almada amarrado con este club del futbol mexicano

El estilo Almada volverá a los Tuzos del Pachuca, Luis Almada, hermano de Guillermo se integrará en el cuerpo técnico de Esteban Solari y será uno de los auxiliares del estratega argentino. El formador charrúa volverá a suelo hidalguense tras una breve etapa en el Artigas de su país natal y tratará de enderezar el buque tras el despido de Jaime Lozano y con el juego de play-in contra los Pumas de la UNAM a la vuelta de la esquina.

Diversos reportes señalan que Almada integrará el cuerpo técnico de Solari en esta nueva etapa del club tuzo. Cabe destacar que, Luis fue estratega del Pachuca sub-20 (38 partidos) y también director técnico de la sub-23 en la que salió campeón y dirigió 83 compromisos, por si fuera poco, potenció a jóvenes promesas como Elías Montiel, Daniel Aceves, Jorge Berlanga y Alan Bautista entre otros.

¿Dónde está Guillermo Almada?

El hermano de Luis se encuentre en el futbol español de la segunda división con el Real Valladolid. De momento, el equipo es séptimo de la clasificación general con 20 unidades, a cinco de distancia del Racing de Santander, club que de momento es líder de la competencia y sería uno de los ascendidos a final de temporada.

Con más de un semestre por jugarse, el estratega uruguayo espera estar entre los primeros lugares y volver a la primera división al club que hace algunos meses estuvo a cargo de 'Ronaldo'. Finalmente, el viernes 14 de noviembre recibirán a la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los conjuntos que también está peleando la zona de arriba (23 puntos) y una victoria por parte de Almada y compañía los podría catapultar hasta el cuarto puesto de la tabla general.