OFICIAL: Miguel Borja confirmó su llegada a la Liga BBVA MX y podría ser con este equipo

El Apertura 2025 se encuentra en su etapa final y, por esta razón, los distintos equipos de la Liga BBVA MX ya comienzan a planificar sus equipos pensando en el inicio del Clausura 2026. De cara al próximo torneo, todo parece indicar que Miguel Borja será uno de los futbolistas extranjeros que se sumarán al futbol mexicano, revelado por su propio agente.

El agente de Miguel Borja confirmó que el jugador llegará a la Liga BBVA MX

“Miguel Borja tiene la documentación avanzada para firmar con un club de México”, fue lo que reveló el representante del delantero de River Plate en un medio colombiano. Resulta que el ‘Colibrí’ quedará libre luego del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que expira su contrato. Por esta razón, podrá firmar como agente libre para cualquier equipo , siendo la Liga BBVA MX su destino predilecto.

¿En qué equipo de la Liga BBVA MX jugaría Miguel Borja?

Si bien es cierto que su agente no reveló en qué equipo jugaría Borja, todo parece indicar que el Club América es quien está más cerca de ficharlo. Ante el bajo nivel de Henry Martín, Rodrigo Aguirre y Raúl Zúñiga, desde la directiva azulcrema analizan hacer un esfuerzo para contratar al atacante de 32 años, aunque no será una tarea sencilla a pesar de llegar gratis.

Resulta que el América cuenta con los cupos de jugador extranjero llenos, por lo que deberá desprenderse de ciertos futbolistas si desea firmar al colombiano en enero. En ocasiones anteriores se habló sobre una posible salida de Víctor Dávila e Igor Lichnovsky, pero todo se definirá durante los primeros días del 2026, cuando se abra el libro de pases de invierno.

Otros equipos que pelean por el fichaje de Miguel Borja

Según la prensa internacional, tanto Tigres de la UANL como Cruz Azul son otros de los clubes mexicanos que buscarán la contratación de Borja. Cabe destacar que un posible regreso al futbol colombiano fue descartado, por lo que todo apunta a que el delantero de River Plate llegará a la Liga BBVA MX más pronto qué tarde.