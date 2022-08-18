Wayne Rooney lanza fuertes críticas a Kylian Mbappé

El exestrella del Manchester United y ahora entrenador del DC United Wayne Rooney lanza una fuerte crítica al francés Kylian Mbappé a quien definió con un ego demasiado grande.

Wayne Rooney en entrevista para el medio informativo turco Depar Sports afirmó, “Un jugador de 23 años se compromete a empujar con el hombro a Messi. Nunca he visto un ego más grande en mi vida. Alguien debería recordarle a Mbappé que cuando Messi tenía 23 años había ganado cuatro Balones de Oro”

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El exjugador de la selección de Inglaterra se basa de la actitud mostrada por el seleccionado francés, quien tras errar un penal y discutir con Neymar en una segunda pena máxima, chocó con el hombro a Lionel Messi, quien también hizo evidente su molestia, situación que se viralizado en redes sociales.

Las declaraciones del máximo anotador en la historia del Manchester United y la selección de Inglaterra han sido apoyadas por usuarios en Twitter que le han dado la razón y han recalcado la actitud que ha tomado Mbappé luego de su reciente renovación con el equipo del Paris Saint-Germain (PSG).



Mbappé criticado por la reacción a Vitinha



Hay que señalar que también recibió fuertes críticas el astro francés Kylian Mbappé por una señal que realizó luego de no recibir el balón por Vitinha que prefirió dárselo a Lionel Messi.

El último encuentro disputado por el equipo del París Saint-Germain (PSG), que terminó con el triunfo por goleada de 5-2 ante la escuadra de Montpellier, dejo una de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo por la actitud que tomó el futbolista francés en una acción de ataque.

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Con el marcador a su favor 2-0 y al término del primer tiempo, el recién llegado Vitinha comandaba un ataque sobre el centro del campo; Mbappé le pidió el balón en reiteradas ocasiones y no se lo cedió, por lo que la reacción fue mostrar su enfado y quedarse parado sin seguir la jugada, algo que no cayó muy bien en los seguidores.