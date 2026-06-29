¡Wirtz la vuela! Alemania desperdicia una ocasión clarísima ante Paraguay en el Mundial 2026
Florian Wirtz tuvo en sus botines el primero para Alemania, pero su disparo se fue por encima del arco y Paraguay se salvó en un intenso duelo de dieciseisavos del Mundial 2026.
ania estuvo muy cerca de abrir el marcador! Florian Wirtz recibió una gran oportunidad dentro del área, pero su remate se fue por encima del travesaño, dejando escapar una de las opciones más claras del partido frente a Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial