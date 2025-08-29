deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Worlds Collide; ¿cuándo, dónde y a qué hora será la nueva colaboración entre la WWE y la AAA?

La segunda edición del Worlds Collide está más cerca que nunca, por lo que aquí conocerás más detalles en torno a la colaboración de la WWE y la AAA.

worlds-collide-dia-lugar-horario-union-aaa-wwe.jpg
Instagram de la AAA y la WWE
Redacción Azteca Deportes
Lucha Azteca
Compartir

Un nuevo evento, que unirá la magia del wrestling con la cultura de la lucha libre mexicana, está a la vuelta de la esquina. La segunda edición del Worlds Collide está por llegar, motivo por el cual es preciso que conozcas más detalles sobre esta nueva colaboración entre la AAA y la WWE .

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Cabe mencionar que, desde la adquisición de la AAA por la WWE, este tipo de eventos han tenido un impacto importante entre los seguidores, motivo por el cual la empresa de wrestling vio un buen espacio para hacer negocio mientras expande sus horizontes más allá de Estados Unidos.

¿Cuándo fue la primera edición de Worlds Collide?

La primera edición del Worlds Collide se llevó a cabo el pasado 7 de junio del 2025 dentro del Kia Forum de Inglewood, en California Estados Unidos. Este evento, además, sirvió como previa del Money In The Bank 2025, una de las funciones más importantes que la WWE tiene en el año.

¿Qué luchadores destacaron en Worlds Collide 2025?

En este edición, misma que juntó por primera vez a elementos de la AAA, NXT y la WWE, trajo consigo el impacto positivo de elementos mexicanos tales como Octagón Jr, Mr. Iguana, Psycho Clown y El Hijo del Vikingo, los cuales se han mantenido en la baraja de la WWE hasta ahora.

¿Cuándo será la próxima edición del Worlds Collide?

A sabiendas del impacto que este evento generó entre la comunidad latina, más precisamente mexicana, la WWE decidió fraguar una segunda edición del Worlds Collide, mismo que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de septiembre del 2025; es decir, en un par de semanas.

Esta edición está programada para disputarse en Las Vegas, lugar en donde se llevó a cabo la pasada función de Wrestlemania . Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han brindado detalles respecto al horario y canal de transmisión o, bien, los luchadores que participarán salvo el combate esterlar entre El Hijo del Vikingo y Dominik, aunque se sabe que los boletos ya están a la venta a través de la página unlvtickets.com .

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×