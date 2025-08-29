Worlds Collide; ¿cuándo, dónde y a qué hora será la nueva colaboración entre la WWE y la AAA?

Un nuevo evento, que unirá la magia del wrestling con la cultura de la lucha libre mexicana, está a la vuelta de la esquina. La segunda edición del Worlds Collide está por llegar, motivo por el cual es preciso que conozcas más detalles sobre esta nueva colaboración entre la AAA y la WWE .

Cabe mencionar que, desde la adquisición de la AAA por la WWE, este tipo de eventos han tenido un impacto importante entre los seguidores, motivo por el cual la empresa de wrestling vio un buen espacio para hacer negocio mientras expande sus horizontes más allá de Estados Unidos.

¿Cuándo fue la primera edición de Worlds Collide?

La primera edición del Worlds Collide se llevó a cabo el pasado 7 de junio del 2025 dentro del Kia Forum de Inglewood, en California Estados Unidos. Este evento, además, sirvió como previa del Money In The Bank 2025, una de las funciones más importantes que la WWE tiene en el año.

¿Qué luchadores destacaron en Worlds Collide 2025?

En este edición, misma que juntó por primera vez a elementos de la AAA, NXT y la WWE, trajo consigo el impacto positivo de elementos mexicanos tales como Octagón Jr, Mr. Iguana, Psycho Clown y El Hijo del Vikingo, los cuales se han mantenido en la baraja de la WWE hasta ahora.

¿Cuándo será la próxima edición del Worlds Collide?

A sabiendas del impacto que este evento generó entre la comunidad latina, más precisamente mexicana, la WWE decidió fraguar una segunda edición del Worlds Collide, mismo que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de septiembre del 2025; es decir, en un par de semanas.

Worlds Collide fue un eventazo ALV. Un gran inicio en esta nueva era de WWE-AAA.



Aunque creo que Dominik Mysterio retando a Octagón Jr. por el Campeonato Intercontinental en Money in The Bank, fue un mensaje para Octagón diciéndole que sus amenazas y demandas les valen verga. 😂 pic.twitter.com/JgbGNgWg3b — El Zombie© (@DimeFred) June 7, 2025