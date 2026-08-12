OFICIAL: Xavi Hernández es nuevo entrenador de Selección Nacional rumbo al Mundial 2030

Este miércoles 12 de agosto del 2026, se dio a conocer en redes sociales que Xavi Hernández es nuevo entrenador de una Selección Nacional de cara al Mundial 2030.

La Selección que va a dirgir Xavi Hernández de cara al Mundial 2030

A través de sus redes sociales, la Selección de Países Bajos confirmó a Xavi Hernández como su nuevo entrenador con un contrato hasta 2030, por lo que será el responsable de todo el proceso del equipo.

Países Bajos explicó en un comunicado en sus redes sociales que Xavi es el nuevo entrenador de la Selección, toma el relevo de Ronald Koeman con un contrato hasta el Mundial 2026.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030".

Xavi Hernández has been appointed as the new head coach of the Netherlands men’s national team. The 46-year-old Spanish coach takes over from Ronald Koeman. Xavi has reached an agreement with the KNVB on a contract through to the 2030 FIFA World Cup. 🤝 https://t.co/rO7r72Cxiw — OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026

Países Bajos apuesta a la dura prueba de tener un entrenador extranjero, buscando terminar con los fantasmas de que ninguna selección con entrenador de otra nacionalidad haya logrado ser campeona del mundo.

Los números de Xavi Hernández como entrenador

Xavi Hernández toma el mando de Países Bajos luego de no dirigir por dos años. Xavi tiene una experiencia importante pues en su etapa con el Al-Sadd logró dirigir 96 partidos entre los que logró ganar 66 juegos, empató 13 y perdió 17 juegos. Marcó 270 goles y recibió un total de 126 anotaciones.

Por otra parte, con el Barcelona dirigió 143 juegos, en los que ganó 91, empató 23 y perdió 29 partidos. Marcó un total de 280 goles y recibió 158 tantos.

Los títulos que ha logrado ganar son:

Con el Al-Sadd registra 7 títulos: Supercopa de Qatar (Sheikh Jassim Cup) en 2019, Copa Príncipe de la Corona 2020 y 2021, Copa de las Estrellas de Qatar en 2020, Copa del Emir de Qatar 2020 y 2021 y la Liga de Qatar 2020-21.

Con el Barcelona consiguió 2 títulos, una Supercopa de España: 2023 y LaLiga: 2022-23.