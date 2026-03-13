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¡Puede ser llamado a la Selección Mexicana! El futbolista mexicano que la esta rompiendo en Uruguay

Hay un futbolista mexicano que es parte del Defensor Sporting Club que se encuentra rompiendola en Uruguay

Xavier Biscayzacú
|Xavier Biscayzacú

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

En el futbol uruguayo hay un jugador mexicano que empieza a destacar a sus 20 años de edad pues lleva varios encuentros siendo títular con su equipo.

Se trata del mediocampista, Xavier Biscayzacú. Jugador del Defensor Sporting Club, equipo de la primera división de Uruguay. Una competición que es conocida por ser muy fisica, con garra y muchas entradas fuertes al balón.

A sus 20 años de edad, ha logrado destacar en el equipo. Es tal su seguridad y talento que en el dorsal lleva el número 10. Es zurdo, mide 1.67 m y destaca por su perfil técnico y creativo.

Cuenta con la nacionalidad Uruguaya pues su papá es el exjugador Gustavo Biscayzacú que tuvo un paso por las filas del Veracruz, Atlante y Necaxa en el fubtol mexicano.

Los números de Xavier Biscayzacú

Xavier ha logrado convertirse en uno de los jugadores titulares del equipo, suma minutos clave y ya acumula un total de 53 encuentros que ha jugado en los que ha podido marcar ocho goles y ha dado tres asistencias en un total de 2212 minutos en el terreno de juego.

En lo que va de la temporada, ha disputado un total de seis encuentros en los que acumula 441 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar un gol.

La Selección Mexicana podría tener muy en mente y haciendo un seguimiento por la calidad del jugador. Ha sido convocado con las categorias de sub 18 y sub 20, por lo que una convocatoria a la selección mayor podría llegar pronto si sigue siendo la figura de su equipo.