Futbolista mexicano firma contrato hasta 2028 con equipo de Uruguay

En las últimas horas, se dio a conocer en las redes sociales que un futbolista mexicano firmó un nuevo contrato con un club de Uruguay. El jugador permanecerá en el equipo hasta 2028 al firmar su renovación con el equipo.

Defensor Sporting confirma que futbolista mexicano permanecerá en el equipo hasta 2028

Fue el propio Defensor Sporting, equipo de la ciudad de Montevideo, Uruguay, el que confirmó en sus redes sociales la renovación de contrato del futbolista Xavier Biscayzacú.

"Xavier Biscayzacú renovó su contrato con Defensor Sporting hasta junio de 2028.

¡Vamos, Grillito!"

El jugador tambien compartió la noticia en sus redes sociales con bastante felicidad por permanecer en el equipo que más minutos de juego le ha dado.

¿Quién es Xavier Biscayzacú?

Xavier Biscayzacú, a sus 20 años de edad, ha logrado destacar en el equipo de Defensor Sporting. Es tal su seguridad y talento que en el dorsal lleva el número 10. Es zurdo, mide 1.67 m y destaca por su perfil técnico y creativo.

Cuenta con la nacionalidad Uruguaya pues su papá es el exjugador Gustavo Biscayzacú que tuvo un paso por las filas del Veracruz, Atlante y Necaxa en el futbol mexicano. De igual forma es mexicano pues su lugar de nacimiento fue el estado de Veracruz.

Xavier ha logrado convertirse en uno de los jugadores titulares del equipo, suma minutos clave y ya acumula un total de 54 encuentros que ha jugado en los que ha podido marcar ocho goles y ha dado tres asistencias en un total de 2230 minutos en el terreno de juego.