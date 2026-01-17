Xolos de Tijuana vs Atlético San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 3 del Clausura 2026, marcador online

Los Xolos de Tijuana reciben al Atlético San Luis desde la frontera norte de nuestro país, Gilberto Mora y compañía se verán las caras ante Joao Pedro y el club potosino en duelo de pronóstico reservado. Los pupilos de Sebastián Abreu sacaron los tres puntos contra los Gallos Blancos en la jornada pasada, mientras que, San Luis dio la campanada al vencer 2-0 a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Te puede interesar: Necaxa 0-1 Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Clausura 2026; marcador online