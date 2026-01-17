logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Xolos de Tijuana vs Atlético San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 3 del Clausura 2026, marcador online

La frontera norte de nuestro país abre sus puertas para recibir el duelo entre los Xolos de Tijuana y el Atlético de San Luis en partido que pinta muy parejo.

Xolos vs Atlético San Luis
Escrito por:  Erick De la Rosa

Los Xolos de Tijuana reciben al Atlético San Luis desde la frontera norte de nuestro país, Gilberto Mora y compañía se verán las caras ante Joao Pedro y el club potosino en duelo de pronóstico reservado. Los pupilos de Sebastián Abreu sacaron los tres puntos contra los Gallos Blancos en la jornada pasada, mientras que, San Luis dio la campanada al vencer 2-0 a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

