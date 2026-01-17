Necaxa 0-1 Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Clausura 2026; marcador online

Este sábado 17 de enero se disputa el partido entre Necaxa y Atlas, correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX . El encuentro está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

Ambos equipos llegan al compromiso con la intención de sumar puntos tras caer en la Jornada 2 por marcador de 2-0. Al inicio de esta fecha, Necaxa se ubica en la novena posición de la tabla general, mientras que Atlas ocupa el lugar 14.

En el historial reciente entre ambos clubes, los enfrentamientos suelen presentar varios goles, en los últimos torneos se registran resultados como el 3-2 a favor de Atlas en el Apertura 2025, el 4-0 de Necaxa en el Clausura 2025 y el empate sin goles del Apertura 2024.

En los últimos 10 duelos oficiales, Atlas ha obtenido la mayoría de las victorias. Necaxa ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros en casa, mientras que Atlas ha tenido dificultades como visitante, con seis derrotas en sus siete salidas oficiales más recientes durante 2025.

