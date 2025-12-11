¿Ya tenemos campeón? La estadística que confirma a Tigres como el favorito para llevarse el Apertura 2025 a pesar de cerrar como visitante

En el futbol mexicano se suele repetir que para ganar un título es clave cerrar la final en casa, aunque ya no hay un factor de desempate, la fuerza de la afición, la presión ambiental y el apoyo del estadio suelen considerarse ventajas decisivas. Pero Tigres de la UANL ha creado una tendencia histórica que contrasta con esa idea, mostrando que puede competir y coronarse sin importar la cancha.

La solidez de Tigres no se limita al Estadio Universitario cuando de Finales de la Liga BBVA MX se tratan. También ha demostrado una notable capacidad para definir campeonatos en estadios rivales.

Los números lo respaldan, de los 8 títulos de Liga que tiene el club, 6 fueron ganados cerrando la final como visitante, es decir, el 75% de sus campeonatos llegaron fuera de casa. Esta estadística coloca a Tigres como uno de los equipos más consistentes cuando juega el partido decisivo lejos de San Nicolas, además parte como favorito para llevarse el Apertura 2025 ante Toluca, en una de las canchas más difíciles del balompié nacional.

Te puede interesar: Toluca vs Tigres: Final de ida y vuelta EN VIVO y GRATIS, Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El origen se remonta a la Temporada 1977-78, cuando el equipo, dirigido por Carlos Miloc, viajó al Estadio Olímpico Universitario para vencer a Pumas y levantar su primer título fuera de casa. Años después, en la 81-82, Tigres volvió a coronarse como visitante, esta vez en el Estadio Azteca tras vencer al Atlante en una tanda de penales.

En el Apertura 2015, Tigres volvió a ganar en Ciudad Universitaria, ahora en una final frente a Pumas que se definió en penales. En el Apertura 2017, durante la primera Final Regia en torneos cortos, el equipo superó a Rayados por 2-1 en el Estadio BBVA. Más adelante, en el Clausura 2019, Tigres se impuso ante León en el Nou Camp, con un planteamiento que le permitió asegurar el título. Y en el Clausura 2023, logró una remontada en el Estadio Akron ante Chivas, pasando de un 2-0 en contra al medio tiempo a ganar el campeonato en tiempo extra.

Te puede interesar: Sergio Ramos deja Monterrey y recibe ofertas de Europa para 2026

Tigres ha demostrado que jugar finales fuera del Volcán no es un obstáculo, pues varias de sus títulos en de la Liga BBVA MX. Esa experiencia en escenarios adversos como visitante, respalda al equipo rumbo al cierre ante Toluca en la Final del Apertura 2025, donde la Bombonera es una de las canchas más exigentes del futbol mexicano

La Gran Final Ida y Vuelta del Apertura 2025 podrá seguirse a través de la señal de Azteca 7, Azteca Deportes y todas sus plataformas digitales, donde se transmitirá completamente en vivo.