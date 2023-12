Yostin Valadez habla de lo que es estar en Mazatlán tras ganar DBUT

Tras haber ganado el reality de DBUT FC, el joven Yostin Valadez reveló lo que representa llegar al Mazatlán FC en busca de cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional. El jugador de 22 años de edad ya está trabajando en la pretemporada de los Cañoneros de cara al Clausura 2024, aunque confesó en entrevista exclusiva con Azteca Deportes que ha sido todo un reto su entrada al vestuario mazatleco.

“La verdad ha sido un poquito difícil, la adaptación y todo eso, porque llego y no es que tenga toda la confianza de saludarlos, entonces siempre los respeto. La verdad son figuras para mí, los respeto muchísimo, los temas de la confianza, de tener que ganármelos poco a poco, yo creo que ha sido lo más complejo que me ha tocado desde que llegué aquí”, contó.

Cabe señalar que Yostin es hermano menor de Ismael Valadez, ex futbolista de varios clubes de la Liga BBVA MX, por lo que ya le dio ciertos consejos en su nueva experiencia en el Mazatlán. “Pues a darle para adelante, pero creo que él, aunque no nos lo diga, ya lo sabemos lo que hay que hacer. Creo que no es tan directo a la hora de hablar, sí nos da indicaciones y todo, pero hasta ahí, uno también tiene que poner de su parte para que todo salga adelante”, explicó.

Valadez también juega de centro delantero y acepta que esto implica mayor presión por la necesidad de demostrarlo con goles. “De mi familia, de mis hermanos, también me han dicho muchísimo que no va a ser fácil, obviamente es un proceso muy complicado también, el separarme de ellos, de todo eso también es difícil, pero creo que lo viví de una cierta forma con mi hermano y creo que lo entiendo un poquito y te puedo decir que mentalmente ahorita me siento muy bien, fuerte y sé que eso no me va a dar para abajo, al contrario, creo que me va a dar más fuerza”, afirmó.

Yostin Valadez quiere escribir su propia historia con Mazatlán

Sin embargo, Yostin Valadez apuntó que este conocimiento no le garantiza nada y deberá tratar de escribir su propia historia con los Cañoneros. “Obviamente no es lo mismo verlo acerca de tus familiares o de cualquier persona, que a vivirlo yo, creo que es una experiencia totalmente diferente, si bien no estaba muy perdido en ese tema, ya me daba la idea, mi hermano me lo comentaba muchas veces, entonces, tan perdido del tema no estaba”, concluyó.

