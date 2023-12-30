Lo que viene para México en los próximos Juegos Olímpicos de 2024

A unos meses para la máxima justa deportiva del mundo, esto es lo que se le viene para México en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Con muchas expectativas se está conformando la delegación mexicana que viajará a tierras francesas en busca de mejorar la participación que se tuvo hace tres años en Tokyo 2020, en donde se consiguieron cuatro medallas de bronce.

Hasta este fin de año van más de 30 plazas mexicanas que ya están aseguradas para la justa veraniega en las disciplinas de Pentatlón Moderno, Surf, Tiro Deportivo, Gimnasia Artística, Atletismo, Natación, Clavados, Ciclismo, Tiro con Arco, remo, Ecuestre y Taekwondo. Aunque cabe mencionar que no todas son exclusivas del deportista que la consiguió, ya que algunas están sujetas a un proceso de selección de las respectivas federaciones.

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Mexicanos con boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024

Sin embargo, a continuación se presentan algunos de los representantes mexicanos más destacados que estarán en París 2024. Citlali Cristian Moscote, maratonista mexicana, quien se convirtió en la primera atleta mexicana en obtener un lugar para los siguientes Juegos Olímpicos, tras acabar en cuatro lugar del Maratón de Sevilla con un tiempo de 2:24:53. Alexa Moreno, gimnasta mexicana, quien es de las más grandes referentes actualmente del deporte de nuestro país y que ganó su boleto a París tras un destacable rendimiento en el All-Around del Mundial de Gimnasia celebrado en Amberes, Bélgica.

Laura Galván, corredora mexicana de los 5 mil metros, es una de las principales esperanzas para la delegación, luego de ser la primera mexicana en avanzar a una Final del Campeonato Mundial de Atletismo en los 5 mil metros en Budapest. Marco Verde, boxeador mexicano, fue el primer pugilista de nuestro país en clasificar a la justa veraniega, luego de sus buenos resultados en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Randal Willars y Kevin Berlín, clavadistas mexicanos, quienes son de los nuevos referentes de esta disciplina y que obtuvieron su plaza olímpica en los Mundiales de Fukuoka. Ellos son algunos de los atletas que tratarán de superar las expectativas luego de venir de hacer la mejor participación mexicana en los Juegos Panamericanos.

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