Yu-Gi-Oh! Duel Links estrena nuevo modo PvP con decks gratuitos de personajes icónicos

Yu-Gi-Oh! Duel Links continúa expandiendo su experiencia competitiva con la llegada de Duelo de Deck de Personajes, un nuevo modo PvP que permitirá a los jugadores enfrentarse utilizando mazos inspirados en algunos de los duelistas más icónicos de la franquicia.

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Este nuevo modo, ya disponible, fue diseñado por Konami con el objetivo de ofrecer una experiencia más accesible tanto para jugadores nuevos como veteranos, permitiendo competir con decks preconfigurados que reflejan el estilo de juego característico de cada personaje.

Decks gratuitos inspirados en los protagonistas del anime

Como parte de esta actualización, los jugadores podrán obtener hasta nueve Decks de Personajes gratuitos, incluyendo a figuras muy queridas por la comunidad como Yami Yugi, Seto Kaiba, Jaden Yuki, Yusei Fudo y Yuma & Astral, entre otros.

Cada deck contará con habilidades fijas y cartas temáticas que representan la identidad estratégica de cada duelista, además de poder utilizarse tanto en modos PvP como PvE.

Los decks podrán desbloquearse mediante misiones permanentes que se completan automáticamente al obtener al personaje correspondiente dentro del juego.

Nuevas recompensas y progresión competitiva

El nuevo modo también introduce los Orbes de Respeto, una moneda especial que los jugadores podrán obtener dependiendo de su desempeño en los duelos. Estas recompensas podrán canjearse por cartas y objetos dentro del sistema Cambiacarta.

Además, los jugadores podrán mejorar el nivel de sus Decks de Personaje utilizando Estrellas de Grado, lo que permitirá personalizar parcialmente los mazos reemplazando hasta cinco cartas dependiendo del progreso alcanzado.

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Este sistema busca ofrecer un balance entre accesibilidad y personalización, permitiendo que los duelistas aprendan las bases estratégicas antes de modificar sus decks.

Un fenómeno global que sigue creciendo

Yu-Gi-Oh! Duel Links continúa consolidándose como uno de los juegos de cartas digitales más populares, acumulando más de 150 millones de descargas en todo el mundo. Según datos de Konami, la comunidad ha coleccionado más de 65 mil millones de cartas y disputado más de 6 mil millones de duelos desde su lanzamiento.

El juego se encuentra disponible de forma gratuita en dispositivos móviles y PC, manteniendo activa a una comunidad global que sigue expandiendo el legado competitivo de la franquicia Yu-Gi-Oh!.

