Estrella mundial dijo que no triunfó en el Real Madrid por culpa de los videojuegos

Aunque muchos de los futbolistas pone pretextos por los cuales no triunfaron en uno u otro equipo, esté defensa brasileño confirmó que la culpa de su mal rendimiento con los merengues se debe a una consola de videojuegos. De manera particular, Zé Roberto dijo que su etapa en el Real Madrid se terminó por ser adicto a esta actividad lúdica. Así vivió su etapa en este club español.

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¿Zé Roberto fracasó en el Real Madrid por ser adicto a los videojuegos?

En palabras que sorprendieron bastante a todos, el exfutbolista brasileño confirmó a Globo Esporte que su juventud le pasó una mala jugada en su etapa con el equipo de Madrid. Con 21 años y una esposa también inexperta, no pudo sustentar sus responsabilidades. Así lo narró él.

“Fue muy difícil asimilar todo eso. El videojuego me perjudicó mucho porque yo era muy joven: 21 años. Mi esposa también era muy joven, de 18 para 19. Uno de mis sueños, además de convertirme en jugador y comprar un coche, era tener una PlayStation. Salía con mi esposa todo el día y, por la noche, iba a jugar videojuegos. Perdí todo mi rendimiento, llegaba al club para entrenar con ojeras”.

Obviamente, esas prácticas le hicieron descuidar sus estándares como profesional. Aunque el futbolista brasileño es recordado por ser un hombre profesional que jugó hasta los 42 años, recién retirado en 2017, esa etapa le fue una experiencia sin pena ni gloria. Todo esto provocado por el Crash Bandicoot.

¿Cuántos años duró Zé Roberto en el Real Madrid?

Esa etapa se concretó en su primera experiencia fuera de Brasil, tras destacar con Portuguesa, club del que salió. Sin embargo, la carrera del lateral incluye experiencia y buen futbol en equipos de todo el mundo. Incluso triunfó en dos Copas América y dos Confederaciones con el seleccionado brasileño.

“Aquella fue la única época en la que perdí mi forma física, porque el juego me generaba mucho estrés. Quería terminarlo y no podía. Entonces me daba hambre en la madrugada. Comía muchas galletas. Fui engordando sin darme cuenta y estresado por el juego. Eso es algo que hoy también quita la concentración y el foco a muchos deportistas".