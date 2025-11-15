¿Cuáles son las 5 mejores versiones del videojuego Crash Bandicoot?

Crash Bandicoot es uno de los videojuegos más exitosos de la historia y la cantidad de versiones lanzadas al mercado así lo comprueban. Este juego ha sido desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment para la PlayStation. Su primera versión se lanzó en 1996.

En el universo de este marsupial, Crash, dicho protagonista debe rescatar a su novia Tawna y frustrar los planes del científico Doctor Neo Cortex. Este último quiere dominar el mundo. Estas son las mejores versiones del videojuego que sigue cosechando cada vez más adeptos.

Las 5 mejores versiones del videojuego Crash Bandicoot

El juego de video que sigue las aventuras de Crash tiene muchas versiones. Estas son las mejores calificadas por los expertos de Metacritic y Areajugones.



Crash Team Racing (PS1)

Esta versión de 1999 comprobó que Crash podía adaptarse con facilidad a otros géneros ajenos al de las plataformas en 3 dimensiones. Por eso es uno de los títulos más queridos de la franquicia. En esta oportunidad, las aventuras del protagonista tuvieron un inmenso potencial jugable, ya fuera saltando entre barrancos o subiéndose en un kart circulando a toda velocidad. Su valoración oscila entre los 88 y 92 puntos.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled (PS4, Xbox One y Nintendo Switch)

Este remake de 2019 es uno de los mejores calificados. El videojuego posee algunos elementos de Crash Nitro Kart para dar un efecto nostálgico. Sus gráficos fueron mejorados e incorporó modos de juego clásicos y nuevos, más personajes, karts personalizables y la opción de multijugador online/local para hasta 8 jugadores. Su puntaje oscila entre los 81 y 83 puntos.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch)

Este remake de 2017-2018 se llevó una puntuación que oscila entre los 80 y 85 puntos. Incluyó gráficos y audio modernizados, pero conservó la jugabilidad original de plataformas con su humor y desafío característicos. Se lanzó en varias plataformas, pero hubo algunas diferencias técnicas en resoluciones o tasas de fotogramas por segundo. Ofreció la opción de juego de un solo jugador, pero consolas también se pudo jugar en formato cooperativo local.

Crash Bandicoot: The Huge Adventure - Game Boy Advance

Esta versión lanzada en 2002 pasó a la historia por ser la primera en poder llevarse en el bolsillo, gracias a las virtudes portátiles de la Game Boy Advance. Presentó el modo de un jugador, gráficos pseudo-3D con desplazamiento lateral y Crash sumó el objetivo de recolectar cristales. El juego utilizó mecánicas como saltar, girar y deslizarse. En esta versión, los jugadores pudieron ganar reliquias según el tiempo de finalización de los niveles.



Crash Bandicoot 2: N-Tranced - Game Boy Advance

Esta versión spin-off de Crash Bandicoot 2 para Game Boy Advance se lanzó en 2003 y contó con niveles de desplazamiento lateral y secuencias de persecución casi en 3D. El videojuego incorporó la función multijugador para 2 jugadores a través de un Game Link Cable. Si bien contó con innovaciones para es entonces, los críticos expertos señalaron que la jugabilidad no fue tan innovadora como en títulos anteriores de la serie. Su puntaje oscila entre los 65 y 75 puntos.