Las frases más polémicas del sueco Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se marcha del futbol luego de una campaña con el AC Milan en la que solo estuvo en cuatro partidos por una lesión de rodilla, pero su papel en el club milanista en esta segunda etapa siempre fue más allá de lo futbolístico.

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Esta vez Ibra no pudo mantener el personaje y se derrumbó. Un mar de lágrimas inundó sus ojos cuando tomó el micrófono para despedirse de los suyos, unas últimas palabras sentidas ante su afición y compañeros, que se engalanaron para la ocasión con una camiseta que portaba su nombre y le hicieron un pasillo en San Siro para despedirle con honores.

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"Ha llegado el momento de decir adiós al futbol, no a vosotros. Me habéis recibido con los brazos abiertos, seré milanista el resto de mi vida", dijo desde el centro del campo de San Siro, cuando se despidió de afición y compañeros.

Los equipos donde jugó Zlatan Ibrahimovic

Ibra debutó en el Malmo sueco en 1999, desde donde dio el salto al Ajax neerlandés en 2001. Tras cuatro temporadas se marchó a Italia, donde militó en el Juventus (2004-2006) y en el Inter (2006-2009) antes de irse al Barcelona (2009-2010) Volvió al Italia para iniciar su primera etapa en el Milan (2010-2012), aunque se marchó al PSG (2012-2016), al Manchester United (2016-18) y a Los Ángeles Galaxy (2018-2019) antes de cerrar el ciclo en el conjunto 'rossonero' con cuatro temporadas seguidas.

Ibrahimovic no solo destacó por su calidad futbolística, sino también, por su forma de opinar y no guardarse nada diciendo grandes frases que quedarán en la historia.

Una de ellas, en el partido eliminatorio en 2013 entre las selecciones de Suecia y Portugal, al ser cuestionado por quién cree que ganaría respondió así: "¡Solo Dios sabe quién se clasificará y estás hablando con él!".

Otra de las frases fue, "Al Balón de Oro deberían ponerle el nombre de Messi", con un claro tono de ironía y protesta.

Sobre la polémica foto del sueco con Piqué que causó mucha controversia al aparecer muy juntos, como si estuvieran a punto de darse un beso. Zlatan declaró cuando un periodista le preguntó si era homosexual: "No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay".

Al ser cuestionado cuáles eran las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2014 cuando Suecia no había clasificado, el delantero

no dudó en contestar que sin él, no hay razón para esperar algo del Mundial.

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Ibrahimovc fue muy crítico con la selección de Argentina luego de ganar la Copa del Mundo Qatar 2022 y más con la actitud mostrada por el arquero 'Dibu' Martínez, "Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y no se puede respetar"

"Esperé cuatro años para mandar al hospital a Materazzi", dijo Ibrahimovic, quien dejó bien claro que no olvida con facilidad. El sueco reconoció que esperó cuatro años para dar una brutal patada a Materazzi, que mandó al central al hospital, después de una entrada de este último cuando el sueco estaba en la Juventus.