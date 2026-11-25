A dos décadas del asesinato de Valentín Elizalde, conocido como el “Gallo de Oro”, todavía se desconoce quién ordenó su muerte.

El cantante fue asesinado durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, al salir de un palenque en Reynosa, Tamaulipas, en un ataque armado que conmocionó al mundo de la música regional mexicana.

Una emboscada mortal: los últimos momentos de Valentín Elizalde

De acuerdo con las investigaciones, tres sujetos armados interceptaron la camioneta en la que viajaba el intérprete de Lobo Domesticado, acompañado de su representante Mario Mendoza, su chofer Reinaldo Ballesteros y su primo Fausto Elizalde.

Los agresores dispararon aproximadamente 75 veces contra el vehículo; 20 impactos habrían estado dirigidos al cantante, quien recibió un disparo en la cabeza. El único sobreviviente fue su primo.

Las versiones detrás del asesinato

Una de las principales hipótesis relacionó el homicidio con la interpretación del corrido A mis enemigos, canción que Valentín habría interpretado durante aquella presentación, pese a presuntas advertencias. En ese momento, Los Zetas y el grupo criminal encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán mantenían una disputa por el control de la región.

En 2008 fue detenido Raúl Hernández, alias “El Flander 1”, señalado como presunto autor material del ataque; sin embargo, quedó en libertad por falta de pruebas. También surgieron versiones extraoficiales que apuntaron a Jaime González Durán, alias “El Hummer”, como posible autor intelectual, aunque nunca recibió una sentencia por este homicidio.

A 20 años de los hechos, el asesinato de Valentín Elizalde continúa marcado por las interrogantes y la falta de justicia.