Notas
-
Zonas más afectadas por descargas eléctricas: así impactará el clima el 13 de septiembre de 2026
Descargas eléctricas y posible caída de granizo azotarán diversas regiones del país. El clima el 13 de septiembre de 2026 se verá marcado por calor también.
-
¿Te vas de fiesta este sábado? Aguas con las lluvias que siguen azotando al país, mientras que el calor no se va
Jalisco y Michoacán tendrán las lluvias más fuertes, mientras Baja California enfrentará temperaturas superiores a 45 grados.
-
Onda tropical mantiene a México con lluvias: estos son los 20 estados en alerta por tormentas
Fuertes lluvias vuelven a azotar a México gracias a una tropical; consulta el pronóstico del clima, así como la trayectoria de la tormenta “Norbert”.
-
“El Niño” se intensifica: NOAA detecta anomalías en el Pacífico y eleva el riesgo
La agencia climática de Estados Unidos elevó las probabilidades de que el fenómeno “El Niño” alcance una intensidad histórica entre octubre y diciembre de 2026.
-
ATENCIÓN: Se esperan fuertes lluvias y granizo en estas 11 alcaldías de la CDMX
La SGIRPC activa la alerta amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX.
-
No llueve igual en todo el país: El mapa de las tormentas eléctricas en México y por qué están cambiando
Un estudio de la UNAM revela el mapa de las tormentas eléctricas en México: dónde aumentan, dónde disminuyen y qué factores atmosféricos lo explican.