Precio de la gasolina hoy 16 de enero: Así cierra el costo en la primera quincena del 2026

¡Respiremos tranquilos! Hoy es viernes 16 de enero de 2026 y para millones de trabajadores mexicanos esto significa una sola cosa: ha llegado la primera quincena del año, por lo que el flujo de efectivo regresa a los bolsillos. Este fin de semana es crucial para administrar este primer ingreso y garantizar que rinda lo suficiente respecto a la gasolina y su precio.

Si planeas salir este fin de semana a disfrutar con la familia o simplemente necesitas dejar listo el automóvil para la rutina de la siguiente semana, conocer dónde y a cuánto cargar combustible es el primer paso de una buena educación financiera. Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte detallado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales zonas metropolitanas, basado en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 16 de enero de 2026?

A nivel nacional, el mercado muestra una ligera estabilización tras los ajustes de inicio de año, aunque la tendencia se mantiene al alza en comparación con diciembre:



Gasolina Regular (Magna): Precio promedio por litro de $23.35 pesos .

Precio promedio por litro de . Gasolina Premium: Precio promedio por litro de $25.81 pesos .

Precio promedio por litro de . Diésel: Precio promedio por litro de $26.36 pesos.

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 16 de enero de 2026

Para los conductores de aplicaciones y transporte público que utilizan GNV, los costos son:



Mínimo: $10.99 pesos por litro.

$10.99 pesos por litro. Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precios en las grandes metrópolis: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

La movilidad este fin de semana de quincena será intensa en las zonas urbanas:



Ciudad de México (CDMX): En las alcaldías capitalinas, la gasolina Regular promedia $23.44 pesos por litro. Para quienes cuidan el motor con Premium , el costo es de $26.09 pesos , mientras que el Diésel se ubica en $26.14 pesos .

En las alcaldías capitalinas, la gasolina promedia por litro. Para quienes cuidan el motor con , el costo es de , mientras que el se ubica en . Estado de México (Edomex): En los municipios conurbados como Naucalpan o Ecatepec, la Regular ronda los $24.22 pesos , la Premium los $26.65 pesos y el Diésel alcanza los $26.75 pesos .

En los municipios conurbados como Naucalpan o Ecatepec, la ronda los , la los y el alcanza los . Jalisco: En Guadalajara y Zapopan, los precios suelen ser ligeramente más altos. La Regular está en $24.59 pesos , la Premium en $27.15 pesos y el Diésel en $27.10 pesos .

En Guadalajara y Zapopan, los precios suelen ser ligeramente más altos. La está en , la en y el en . Nuevo León: En la zona de Monterrey, la Regular se mantiene en $24.35 pesos, pero la Premium sigue siendo de las más elevadas del norte, cotizando en $27.95 pesos; el Diésel se encuentra en $26.65 pesos.

¿Dónde cargar gasolina para ahorrar este viernes de quincena?

Aunque tengas la quincena en la mano, el ahorro es prioridad. Las zonas fronterizas continúan ofreciendo los mejores precios gracias a los estímulos fiscales. En Reynosa, Tamaulipas, es posible encontrar el litro de Regular cerca de los $22.15 pesos.

En contraste, evita llenar el tanque en zonas turísticas de "lujo" si no es emergencia; en Punta Mita, Nayarit, o ciertas zonas de Cancún, el litro de Premium puede superar los $29.20 pesos.

Recomendación FIA: Aprovecha que tienes liquidez hoy para llenar el tanque completo; esto evita la evaporación del combustible que ocurre cuando el tanque está casi vacío y te ahorra vueltas a la gasolinera durante la semana laboral.

