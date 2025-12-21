¡Huyen del frío! Centrales camioneras se saturan por viajes a playas en vacaciones de invierno

Con el arranque oficial de las vacaciones de invierno y el notable descenso de las temperaturas en diversas regiones del país, miles de personas han comenzado a movilizarse a través de las principales terminales terrestres.

El objetivo principal de los vacacionistas es claro: escapar del clima gélido para recibir la Navidad o el Año Nuevo en destinos de playa, buscando el calor del sol y la arena.

Desde las primeras horas de este periodo vacacional, se han reportado centrales camioneras totalmente abarrotadas. A pesar de las largas esperas y las aglomeraciones, el ambiente predominante es de entusiasmo, con pasajeros que muestran rostros de felicidad al iniciar su descanso anual.

Destinos favoritos y afluencia turística en México

De acuerdo con las tendencias de viaje para este cierre de año, los destinos de playa continúan liderando las preferencias de los mexicanos, con Cancún a la cabeza de la lista. No obstante, las zonas urbanas también mantienen un gran atractivo; la Ciudad de México se posiciona como la ciudad más visitada durante esta temporada, recibiendo a miles de turistas nacionales que buscan disfrutar de su oferta cultural y festiva.

Las autoridades y analistas del sector estiman que, para este fin de año, vacacionen aproximadamente 4.9 millones de personas en todo el territorio mexicano, lo que representa un flujo económico y de movilidad masivo en carreteras y terminales.

El reto del presupuesto familiarPara muchas familias, el viaje representa un esfuerzo económico significativo. Un ejemplo es la familia de Omar Gallardo, un padre de familia que viaja con un grupo de ocho personas desde Chihuahua. Su destino final es Veracruz, pero el trayecto no ha estado exento de complicaciones financieras.

“Tuvimos que reducir bastante [el presupuesto] porque pensábamos que íbamos a ir por estudiantes y no”, comentó Omar entre risas, explicando que el traslado aéreo resultó impagable para un grupo tan numeroso.

Hasta el momento de su paso por la central, Omar reportó un gasto cercano a los 20 mil pesos solo en traslados básicos. Para estirar el presupuesto durante su estancia en Veracruz, la familia planea realizar consumos medidos, optando por opciones económicas como comer en tianguis locales.

Testimonios desde las terminales rumbo a Navidad

El intercambio de experiencias en las salas de espera refleja la diversidad de los viajeros. Algunos, como los visitantes provenientes de Saltillo, Coahuila, destacan que aunque la Ciudad de México se encuentra “bastante llena y con mucho tráfico”, la experiencia ha sido muy positiva.

Otros viajeros comparten la realidad de los costos del transporte terrestre. Un pasajero señaló que el boleto de autobús le costó poco más de 900 pesos, sumando casi 2,000 pesos por el viaje redondo, lo que deja el presupuesto para el resto de las vacaciones bastante “corto”.

Finalmente, no todos buscan el mar; el turismo familiar también es clave. Viajeros con destino a Xicotepec de Juárez, Puebla, compartieron que su motivación principal es el reencuentro, viajando en grupos de madres e hermanas para visitar a familiares y bisabuelos, demostrando que, más allá del destino, lo importante es la unión en estas fechas.